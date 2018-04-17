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Fransa: "nın kalıntıları yok edildi"

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen Suriye operasyonuna ilişkin tarafından son dakika bildirisi yayınlandı. Duma kentine müfettişlerin erişimine kapalı olduğunu iddia etti. Bakanlık kanıtların yok edilmiş olma ihtimalini diile getirdi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 17:56
Fransa: Kimyasal saldırının kalıntıları yok edildi

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından geçtiğimiz hafta sonu Suriye'ye gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin tarafından bir bildiri yayınlandı.
Suriye rejimi tarafından Duma kentine gerçekleştirilen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği nın kalıntılarının yok edildiğini iddia eden , Duma kentine erişimin müfettişlere kapalı tutulduğunu ifade etti. Bakanlıktan yapılan bildiride, "Kanıt ve temel unsurların ortadan kalkması muhtemeldir" şeklinde açıklama yapıldı.

OPCW'NİN ARAŞTIRMASI ENGELLENDİ

7 Nisan'da gerçekleştirilen saldırının izlerini, incelemelerde bulunmak üzere Duma'ya gelmeleri beklenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) müfettişlerinden saklanmaya çalışıldığı ifade edildi. Bildiride ayrıca, Rusya ile Suriye'nin, 14 Nisan'da Suriye'ye gelen araştırmacıları, saldırıların gerçekleştirildiği alana ulaşımlarının engellendiği belirtilirken, "Suriye rejiminin, OPCW müfettişlerinin talepleri doğrultusunda, ziyaret edilecek alanlara, ilgili dokümanlara ve konuya ilişkin diğer taleplere koşulsuz bir şekilde erişim sağlaması esastır" denildi.

"GÜVELİK SORUNLARI NEDENİYLE KAPALI"

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü nezdindeki Rus elçisi Alexandre Choulguine, Duma kentinin güvenlik sorunları nedeniyle bir süreliğine kapalı olduğunu ancak çarşamba gününden itibaren müfettişlere açık olacağı yönünde açıklama yaptı.

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Fransa: "Kimyasal saldırının kalıntıları yok edildi"
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