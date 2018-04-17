Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kırgızistan'da rüşvet operasyonu

'da rüşvet operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı Savcıları Yetkilendirme Daire Başkanı, 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:03 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 09:04
Kırgızistan'da rüşvet operasyonu

Milli Güvenlik Devlet Komitesinin (GKNB) Yolsuzlukla Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, Başsavcılığının Savcıları Yetkilendirme ve Denetleme Daire Başkanı'nın 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Başsavcılığın İç İnceleme ve Soruşturma Hizmetleri ekipleri ile ortak düzenlendiği ve gözaltına alınan üst düzey yetkili hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, şubat ayında ilk kez başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi toplantısında yolsuzlukla mücadelede başsavcılığı başarısızlıkla suçlamış, 13 Nisan'da Başsavcı İndira Djoldubayeva'yı görevinden almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırgızistan'da rüşvet operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN