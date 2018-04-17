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yarışları erteletti

Giriş Tarihi: 17.4.2018
BATI Avustralya'nın Gracetown kasabası yakınlarındaki Cobblestones plajında sörf yapan Alejandro Travaglini, saldırısı sonrasında iki bacağından ağır yaralandı. Saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra yakınlardaki plajda 4 metrelik köpek balığının görülmesi üzerine, Dünya Sörf Ligi kapsamında bölgede yapılan Margaret River Pro uluslararası sörf yarışmasının ertelendi. Gracetown yakınlarındaki plajda 2013'te 5 metrelik köpek balığı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki sörfçü Chris Boyd hayatını kaybetmişti. AA
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Köpek balığı yarışları erteletti
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