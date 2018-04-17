Köpek balığı yarışları erteletti

BATI Avustralya'nın Gracetown kasabası yakınlarındaki Cobblestones plajında sörf yapan Alejandro Travaglini, köpek balığı
saldırısı sonrasında iki bacağından ağır yaralandı. Saldırıdan yaklaşık 2 saat sonra yakınlardaki plajda 4 metrelik köpek balığının görülmesi üzerine, Dünya Sörf Ligi kapsamında bölgede yapılan Margaret River Pro uluslararası sörf yarışmasının ertelendi. Gracetown yakınlarındaki plajda 2013'te 5 metrelik köpek balığı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki sörfçü Chris Boyd hayatını kaybetmişti. AA