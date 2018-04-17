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Proxima hayal oldu

’dan sonra yaşamın var olabileceği bir gezegen olarak görülen Proxima b, bilim dünyasında büyük hayal kırıklığına neden oldu. Işıma patlamalarına teslim olan gezegende yaşam umudu tükendi

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Giriş Tarihi: 17.4.2018
Proxima hayal oldu
Güneş'ten sonra en yakın yıldız olan 'nin yörüngesindeki varlığı kesinleştiren tek gezegen olan Proxima Centauri b'de yaşam umudu sönüyor. North Caroline Chapel Hill Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Howard Ward ile Goddard Uçuş Merkezi, Washington, Colorado, Barcelona ve Arizona State üniversitelerinden uzmanların araştırmaları hayalleri yıktı. Sonuçlar gösterdi ki Proxima Centauri yıldızı o kadar büyük bir ışıma gerçekleştirdi ki Proxima b gezegeni etrafındaki yaşamı neredeyse imkânsız kıldı. 'ya benzer gezegendeki atmosferin ozonu gezegeni yoğun UV akışına karşı koruduğunu belirten bilim insanları bu kadar güçlü bir patlamanın koruyucu bir ozon tabakasının oluşmasını önlediğini vurguladı. Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde bulunan HARPS tayfölçeri ve Üniversitesi'ndeki gigapiksel ölçekli teleskop Evryscope ile yapılan ölçümlerde Proxima'da 23 farklı patlama daha tespit edildi. Güneş sistemi dışındaki, Dünya'ya en yakın gezegen olan Proxima b'nin bir atmosferi ve likit suya sahip olup olmadığı araştırılıyordu.

NASA YENİ UZAY ARACINI GÖNDERİYOR
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri ve yıldızları inceleyecek yeni uzay aracını yerel saatle 18.32'de, Türkiye saatiyle bugün 01.32'de Florida'dan fırlatacak. TESS isimli uzay aracının 200 bin kadar yıldızı incelemesi ve binlerce yeni gezegen bulması bekleniyor.
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Proxima hayal oldu
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