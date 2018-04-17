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Son dakika: Savunma Bakanı Mattis'ten açıklaması

Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD öncülüğündeki saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve 'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 21:16
Son dakika: ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması

Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile () bir araya geldi.

Toplantı öncesinde iki bakan ve beraberindeki heyetler gazetecilere poz verirken, saldırısına ilişkin bir soruya Mattis, ABD, ve 'nin kimyasal silah yasağını sağlamak için bu adımı atmak üzere birlikte çalıştığını ifade etti.

Mattis, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve 'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum." şeklinde konuştu.

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Son dakika: ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması
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