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'liler 'ın skandal Türkiye tweetiyle dalga geçti!

Başkanı Donald , İzmir'de, terör örgütleri ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili skandal bir tweet attı. Trump tweetinde "Ona casus diyorlar ama ben ondan daha çok casusum" dedi. ABD'li sosyal medya kullanıcıları ise Trump'ın bu tweetiyle dalga geçti. Bir kullanıcı Trump'ın tweetiyle ilgili olarak "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" diye yazdı.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:19
ABD'liler Trump'ın skandal Türkiye tweetiyle dalga geçti!

Başkanı Donald , üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye'de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

Trump'ın bu sabaha karşı attığı skanda tweet'te şu ifadeler yer alıyor...

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

Brunson, pazartesi günü hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

TRUMP'IN TWEETİNE YORUM: SEN BİR AJAN OLACAK KADAR ZEKİ DEĞİLSİN

ABD Başkanı Trump'ın tweetinin altına binlerce yorum yapıldı. Chrys Stevenson isimli kullanıcı, Trump'ın 'Ben Brunson'dan daha casusum' ifadesine atıfta bulunarak, "İroni o ki; bu muhtemelen doğru" dedi.

Bir Twitter kullanıcısı, "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" yazdı.

Trump FETÖ ajanı rahibe sahip çıktı!

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ABD'liler Trump'ın skandal Türkiye tweetiyle dalga geçti!
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