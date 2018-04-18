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Giriş Tarihi: 18.4.2018
Minik Monet açık artırmada

6 yaşında resme başlayan ve ünlü Fransız ressam Claude Monet'yi andıran tarzıyla tüm dünyada tanınan 15 yaşındaki İngiliz Kieron Williamson'ın eserleri bu yıl Chelsea Flower Show isimli etkinlikte yla satılacak. Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek müzayedede elde edilen gelir Wessex Kanser Vakfı'na bağışlanacak. lakaplı genç, geçen yıl 2 milyon sterlin değerindeki satışıyla 18 yaş altı milyoner Britanyalılar listesine girmişti. Williamson, eserlerinin çoğunun doğa ve dış ortamları resmettiğini belirterek, etkinlik kapsamında Wessex bölgesindeki ünlü Hillier Bahçesi'ni de resmedeceğini söyledi.

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Minik Monet açık artırmada
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