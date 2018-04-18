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PA Türk heyeti ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Türk heyetini kabul ederek, iş birliği konularını konuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 15:56
NATO PA Türk heyeti Kral Selman ile görüştü

, PA NATO Ortaklıkları Alt Komitesi ve Akdeniz-Ortadoğu Özel Grubu Toplantıları kapsamında başkent Riyad'da resmi temaslarda bulunan Türk heyetiyle Yemame Sarayı'ndaki ofisinde görüştü.

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Berat Çonkar, CHP Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar ve AK Parti Ankara milletvekili Ertan Aydın'ın oluşturduğu Türk heyeti ile yapılan görüşmede, NATO PA çalışmaları ve Suudi Arabistan ile iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmeye, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 16 Nisan Pazartesi günü başlayan NATO PA NATO Ortaklıkları Alt Komitesi ve Akdeniz-Ortadoğu Özel Grubu Toplantıları bugün sona eriyor.

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NATO PA Türk heyeti Kral Selman ile görüştü
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