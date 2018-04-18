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Topu hakeme ayı teslim etti

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Topu hakeme ayı teslim etti
'da oynanan profesyonel bir futbol maçında, spor müsabakalarında pek görülmeyen bir sahne yaşandı. Ülkenin üçüncü ligi olan Rusya Profesyonel Futbol Ligi'nde mücadele eden Mashuk-KMV ile Anghust Nazran kulüpleri arasındaki futbol maçı öncesinde saha kenarına getirilen bir ayı, topu hakeme vererek taraftarları, futbolcuları ve sosyal medyadan görüntüleri izleyenleri şaşırttı. Aynı zamanda Rusya'nın maskotu olan kahverengi ayının topu hakeme verdikten sonra zıplayarak el çırpması da taraftarların beğenisini toplayarak büyük alkış aldı. DIŞ HABERLER
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Topu hakeme ayı teslim etti
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