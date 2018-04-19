Bahreyn'den Türk start-uplara davet

Global Girişimcilik Kongresi kapsamında İstanbul'da bulunan Simon Galpin, gazetecilerle bir araya geldi.

Bahreyn'in yatırımcılara sunduğu avantajlar hakkında bilgi veren Galpin, Bahreyn'e küçük ve orta ölçekli yatırımcıları çekmek üzere risk sermayesi fonlarına yatırım yapacak 100 milyon dolarlık "Fonların Fonu"nun önümüzdeki ay hayata geçeceğini açıkladı.

Galpin, Körfez Bölgesi ve Arabistan Yarımadası'ndaki 36 milyon nüfusun yarattığı 1,5 trilyon dolarlık ekonomiden pay almak üzere Bahreyn'in son derece avantajlı bir bölgesel üs olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle finansal teknolojiler ve yiyecek-içecek ve mühendislik alanlarında Türk şirketlerini de Bahreyn'de iş kurarak bu avantajlardan yararlanmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki, Bahreyn'de iş yapan Türk şirketlerine eriştikleri nitelikli iş gücü ve yatırım kaynakları neticesinde sadece Körfez'de değil Türkiye'de de büyümeleri için elverişli ortamı sunabiliriz.

Bahreyn Ekonomik Kalkınma Ajansı olarak Türkiye'de Ocak 2017'de ofis açtık, ilgili sektörlerde bugüne kadar 100'den fazla şirketle görüştük. Bunlardan 6-7'si Bahreyn'de yatırım yaptığını açıkladı. Bahreyn'i önemli bir bölgesel ekonomik üs haline getirecek ve 5 yıl içinde tamamlanması öngörülen altyapı projelerinin toplam bütçesi 32 milyar dolar. Türk şirketleri alt yüklenici olarak bu bütçeden önemli bir pay alabilir. Bahreyn Havaalanı'nın genişletme ve modernizasyon ihalesinde konsorsiyum lideri olan TAV, bu alanda iyi bir örnek teşkil etmektedir."

"2020'DE ORTADOĞU VE KÖRFEZ BÖLGESİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PAZARI 200 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞE ERİŞECEK"

Galpin, Bahreyn'de kamu ihalelerinin yüzde 20'sinin küçük ve orta ölçekli firmalara verilme koşulunun olduğunu hatırlatarak, bu durumun özellikle finansal teknolojiler alanında yeni kurulan şirketlere değerli fırsatlar yarattığını söyledi.

Amazon'un web hizmetler biriminin Bahreyn'i bölgesel üs olarak seçmesinin de bu alandaki çevresel hizmetlerin çok hızlı büyüyeceğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Galpin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dahası, 2020'de Ortadoğu ve Körfez bölgesinde bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 200 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişeceğini öngörüyoruz. Böylesine büyük bir pazara, vergisiz ve serbest bölgede operasyona mahkum olmayan bölgenin en liberal ekonomisinde erişmek büyük bir avantaj içeriyor. Üstelik Bahreyn'de şirketiniz yüzde 100 yabancı sahipliği ile kurup, büyütebiliyorsunuz."

Simon Galpin, 2017'de Bahreyn ekonomisinin petrol dışı sektörlerden yüzde 4,8 büyüdüğünü, 80 milyar varile denk gelen yeni kaya gazı rezervlerinin keşfedilmesine rağmen, ekonomiyi petrol dışı alanlarda çeşitlendirmeye devam etme kararlılığında olduklarını anlattı.

Geçen yıl 800 milyon dolar düzeyinde 72 şirketten doğrudan yabancı yatırım çektiklerini ve bunun da bir önceki yıla oranla 2 katından fazla büyümeye denk gelen bir rekor olduğunu dile getiren Galpin, "Bu şirketler arasında Türkiye'den daha çok start-up göreceğimizden, gelişen ekonomik ilişkilerimizden dolayı kuşkumuz yok." diye konuştu.