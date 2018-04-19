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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile telefonda görüştü

Cumhur Başkanı , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Chinping arasında geçen görüşmede meselesi ve güncel sorunlar konuşuldu. Suriye'deki gerilimin tırmandırılmasına fırsat verilmemesinin önemli olduğu vurgulandı. Suriye'de toprak bütünlüğünün korunmasıgrekektiğine işaret edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, 'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı , Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Şi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Türkiye'de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, ayrıca Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

ERDOĞAN KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANILMASINA KARŞI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğuna dikkati çekerek, Suriye'de ilerki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine işaret eden Erdoğan ve Şi, terörle ortak mücadelenin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile telefonda görüştü
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