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İşte genç kızların yeni prensi! Evlenme teklifleri yağıyor...

Prensi zengin yaşamıyla oldukça ilgi çekiyor. Instagram hesabında 1 milyon 300 bin takipçisi olan Hüseyin bin Abdullah'a ilan-ı aşk edenlerin yanında evlenme teklifinde bulunanlar da var. Genç prens; sosyal medyada kızların yeni gözdesi!

Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 11:34
İşte genç kızların yeni prensi! Evlenme teklifleri yağıyor...

Ortadoğulu İkinci El , diğer bir deyişle Prens Hüseyin, İngiltere tahtının beşinci varisi Prens Henry'yi unutturdu.

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İşte genç kızların yeni prensi! Evlenme teklifleri yağıyor...
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