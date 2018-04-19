İşte genç kızların yeni prensi! Evlenme teklifleri yağıyor...
Ürdün Prensi Hüseyin bin Abdullah zengin yaşamıyla oldukça ilgi çekiyor. Instagram hesabında 1 milyon 300 bin takipçisi olan Hüseyin bin Abdullah'a ilan-ı aşk edenlerin yanında evlenme teklifinde bulunanlar da var. Genç prens; sosyal medyada kızların yeni gözdesi!
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:28Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 11:34
Ortadoğulu İkinci El Hüseyin bin Abdullah, diğer bir deyişle Prens Hüseyin, İngiltere tahtının beşinci varisi Prens Henry'yi unutturdu.