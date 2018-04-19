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'da düştü: 2 ölü

'da düşen küçük bir taki iki kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 07:13 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 07:13
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 2 ölü

Ülke basınındaki haberlere göre, bir , Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Havacılık Okulunun pistine iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Pistin çok yakınındaki araziye düşen akrobasi uçağındaki subay ve teknisyen öldü.

ilgili açılan soruşturma sürüyor.

Ülkede nisan ayı başında da Cessna 172 tipi küçük bir uçak aniden bastıran sağanak nedeniyle yola inmek zorunda kalmıştı.

Başkent Bogota'ya 74 kilometre mesafede yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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Kolombiya'da askeri uçak düştü: 2 ölü
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