Küba'da bir devrin sonu!

Komunist Küba rejimi, Raul Castro'nun emekliye ayrılması ile bir çağı kapatıyor. Castro'nun yerine sağ kolu, Fidel ve Raul kardeşlerin yönettiği 1959 devriminin bir yıl sonrasında doğan Miguel Diaz-Canel geldi.

Castro yönetiminde geçen altmış yılın ardından, devlet yönetimindeki ekonomi ve tek parti sistemi dünyada son örnek olmayı sürdürüyor.

İlk Başkan Yardımcısı Diaz Canel, 57 yaşında ve 30 yıldır, Küba'nın yönetiminde Anayasal güç olarak temel unsur olan Komunist Parti içerisinde önemli bir rolü var.



Raul Castro 86 yaşında emekli olurken, 2021'de yapılacak Komunist Parti kongresine kadar Parti Başkanlığını sürdürüyor olacak.

Pekçok Kübalı için ekonomik zorluklarla mücadeleleri sürereken bir lider değişimi sembolik bir konu.



Devlet medya tekelinde çalışan 30 yaşındqaki Jose Jasan Nieves durumu 'sembolik olan değişimin, insan hayatlarına değecek bir gerçek haline dönüşmesini diliyorum' şeklind eyorumluyor.



Kübalı parlamenterler, Diaz'ın, karşı aday ve muahlefet olmaksızın koyduğu adaylığı ardından oy kullanan Meclis beklenen sonucu açıkladı.

Castro dönemi gerçekleştirilen sınırlı piyasa reformaları ülke ekonomisini geliştirmekte yetersiz kalmıştı. Dünyanın son Sovyet stili merkezi planlanan ekonomisinin, Venezuela'dan aldığı yardımlarda da düşüş var.

Devrimi getiren ekipten bir lider olan Diaz Canel'in, parti ve devleti reform sürecini derinleştirmeye iknası zor olarak niteleniyor. Ancak devrim sonrası değişimler için o devrimin kurmaylarından birnin göreve gelmesi dikkat çekti.



Ülkenin ABD ile yıllarca donuk olan ilişkileri Obama dönemi sıfırlanarak yeniden başlamış ve ciddi turizm geliri beklentisi meydana getirmişken, ilişkiler Trump'ın seçilmesi ardından düşmüştü. Bu da Diaz-Canel'in zorlanacağı noktalardan biri olarak görülüyor.

Obama ile 2014'de yakalanan yumuşama iklimi adanın açılması ve Küba sosyalizminin Castronun tarihi olan nesilleri ötesine taşınması anlamını ortaya çıkarmıştı. Castro Kübalılara biraz daha serbest seyahat hakkı tanıdığı bu dönemde cep telefonu sahipliği, mülk edinme hakkı, internet erişimini genişletme gibi haklar sunmuştu.



Ekonomik olarak küçük iş sahipliklerine izin veren Castro, kuaförler ve restoranlara izin verirken yabancı yataırıma da olanak tanımıştı. Ülkenin çift para birimli sistemini birleştirmeyi ise hayata geçirememişti. Ülkede maaşlar ve yerel ürünlerin alım satım ödemlerinde peso kullanılırken, ihraç edilen ürünler ve turizm sektöründe ödemelrde CUC para birimi kullanılıyordu.