May, Şi ile telefonda görüştü

Başbakanlık ofisi ''10 Numara''dan yapılan yazılı açıklamaya göre, May Şi'yi telefonla aradı.

Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik düzenlediği hava operasyonu hakkında Şi'ye bilgi veren May, operasyonun ''orantılı, meşru ve sorumlu'' olduğunu söyledi.

May, operasyonun amacının Suriye rejiminin kimyasal silah yeteneklerini azaltmak ve rejimi gelecekte bu silahları kullanmaktan caydırmak olduğunu vurguladı.

May görüşmede, Rusya'nın Suriye rejimine karşı diplomatik eylemleri engellemesinin, Duma'dakine benzer saldırıların faillerini eylemlerinden sorumlu tutacak bağımsız mekanizmaların yeniden kurulması için uluslararası toplumun birlikte çalışmasının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Görüşmede, iki lider kimyasal silahların hiç kimse tarafından, hiçbir yerde ve hiçbir amaçla kullanılmaması üzerinde görüş birliğine vardı.

May'in ülkesinin serbest ve adil ticarete, açık pazarlara ve çok taraflı küresel ticaret rejiminin muhafazası ile güçlendirilmesine bağlılığını teyit ettiği görüşmede, iki lider "Kuşak ve Yol Girişimi" bağlamında iş birliği olanakları ile girişimin uluslararası standartlara uyumunun temini konusunu da ele aldı.





