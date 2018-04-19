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'dan flaş Skripal açıklaması

ile Batılı ülkeler arasında büyük krize yol açan ajan Skripal’ın zehirlenmesi olayında yeni perde. Rus Soruşturma Komitesi, Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda eski Rus ajan ’ın kızı 'in ’ye gitmeden hemen önceki görüntülerini yayınladı. Komite, aynı uçakla ’ya uçan yolcuların hiç birisinde zehirlenme belirtisi olmadığına dikkat çekerek, Skiripal ve kızını İngiltere’nin suni komaya soktuğunu duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 17:49
Rusya'dan flaş Skripal açıklaması

Rus Soruşturma Komitesi, 3 Mart'ta 'ye gitmeden önce Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda eski Rus ajan 'ın kızı 'in görüntülerini yayınladı.

Komite, 'ya uçtuğu uçaktaki tüm yolcuları tespit ettiğini ve hiçbirinde zehirlenme belirtisi olmadığını belirtti.

"İNGİLTERE YAPTI"

Rus heyet, İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sağlığı hakkında Rus uzmanların erişimini kısıtlamak amacıyla suni komaya soktuğunu vurguladı.

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İngiltere, olaydan 'yı sorumlu tutarak Rus diplomatlarını sınır dışı etmişti.

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Rusya'dan flaş Skripal açıklaması
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