Rusya'dan flaş Skripal açıklaması

Rus Soruşturma Komitesi, 3 Mart'ta İngiltere'ye gitmeden önce Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda eski Rus ajan Sergey Skripal'ın kızı Yulia Skripal'in görüntülerini yayınladı.

Komite, Londra'ya uçtuğu uçaktaki tüm yolcuları tespit ettiğini ve hiçbirinde zehirlenme belirtisi olmadığını belirtti.

"İNGİLTERE YAPTI"

Rus heyet, İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sağlığı hakkında Rus uzmanların erişimini kısıtlamak amacıyla suni komaya soktuğunu vurguladı.

DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETME SAVAŞI BAŞLADI

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarak Rus diplomatlarını sınır dışı etmişti.