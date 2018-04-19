Skripal'in kızının görüntüleri ortaya çıktı

Rus Soruşturma Komitesi, 3 Mart'ta İngiltere'ye gitmeden önce Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda eski Rus ajan Sergey Skripal'ın kızı Yulia Skripal'in görüntülerini yayınladı.

RUS SOUŞTURMA KOMİTESİ YOLCULARIN HİÇBİRİNDE ZEHİRLENME BELİRTİSİNİN OLMADIĞINI BELİRTTİ

Komite, Londra'ya uçtuğu uçaktaki tüm yolcuları tespit ettiğini ve hiçbirinde zehirlenme belirtisi olmadığını belirtti. Rus heyet, İngiltere'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sağlığı hakkında Rus uzmanların erişimini kısıtlamak amacıyla suni komaya soktuğunu vurguladı.

Öte yandan, Sergey Skripal ve kızı, 4 Mart'ta bir alışveriş merkezinin önündeki bankta bilinçsiz şekilde bulunmuş, hastaneye kaldırılmıştı. İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarak Rus diplomatlarını sınır dışı etmişti. Ardından birçok AB üyesi ülke ve ABD ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etmişti.