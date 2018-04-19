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Son dakika: Stoltenberg'den açıklaması

Jens Stoltenberg, "Beğensek de beğenmesek de NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 18:54
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek 'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Hiçbir ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir." ifadesini kullandı.

Buradaki toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin ve ile 'ye yönelik düzenlediği hava operasyonu desteklediğini ve kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Yunan muhabirin, Türkiye ile arasındaki yaşanan gerginlik hakkında ne düşündüğüne yönelik sorusunu da şöyle cevapladı:

"İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz birşey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."

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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
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