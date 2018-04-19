Trump, Kuzey Kore lideri ile başarılı bir zirve umuyorum ama...

Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Florida eyaletinin Palm Beach kentinde dün da yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore üzerindeki "azami baskının", Pyongyang nükleer silahlardan vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.

Trump ayrıca, ABD tarafının Kuzey Kore'de tutuklu üç Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını görüştüğünü ve "bunun olacak gibi görüldüğünü" söyledi. Trump bir gazetecinin, bunun zirvenin şartlarından olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.

Trump, "(Kim ile) çok başarılı bir görüşme yapmayı umuyorum. Eğer bunun verimli olmayacak bir toplantı olacağını düşünürsem, katılmayacağız" dedi.

Trump daha önce yaptığı açıklamada da, en güvendiği danışmanlarından biri olan ve dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo'nun, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelerek, "iyi bir ilişki" kurduğunu söyledi.

Pompeo ayrıca Kim ile bir araya geldiği bilinen ilk Amerikalı yetkili oldu.

Yetkililer, Pompeo'nun 31 Mart-2 Nisan tarihleri ??arasında Pyongyang'a daha önce açıklanmayan bir ziyaret yaptığında, zirvenin zeminini hazırladığını söylemişlerdi.

Trump, zirve görüşmesinde Kuzey Kore'yi, ABD'yi vurma kapasitesine sahip nükleer füzeler geliştirmekten vazgeçmesi konusunda ikna etmeyi umuyor.

Trump dün Twitter'da yaptığı açıklamada "Mike Pompeo, Kuzey Kore'de Kim Jong Un ile bir araya geldi.Toplantı çok iyi geçti ve iyi bir ilişki kuruldu. Zirvenin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor. Nükleer silahların yok edilmesi dünya için ve aynı zamanda Kuzey Kore için de geçerli!" dedi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi Pompeo'nun Kuzey Kore'de Kim ile birlikte üç Amerikalı mahkumun durumunu gündeme getirdiğini ve ABD'nin serbest bırakılmaları için umutlu olduğunu söyledi.