Uçakta dehşet anları!

ABD'de New York-Dallas seferini yapan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, havacılık tarihinin en korkunç kazalarından birine sahne oldu. Salı günü gerçekleşen kazada, Boeing 737-700 tipi uçağın motorlarından biri, yerden 9 bin 144 metre yüksekte henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti.

PATLAYAN MOTORDAN SAÇILAN PARÇALAR UÇAĞIN CAMINI KIRDI

Patlayan motordan saçılan parçalar, uçağın bir penceresini kırdı. Bu penrcerenin kenarında oturan 43 yaşındaki işkadını Jennifer Riordan, gerçekleşen ani basınç farkı nedeniyle yarıya kadar patlayan camdan dışarı doğru çekildi. Uçaktaki diğer yolcular ve kabin ekibi talihsiz kadının bedenini uçağa doğru çekip, oluşan deliği kapatmaya çalıştı.

BÜYÜK PANİK

Bu arada uçağın pilotları da basıncı dengelemek amacıyla kısa süre içinde 9 bin 144 metreden 3 bin 962 yüksekliğe alçalmaya başlayınca, oksijen maskeleri indi, 143 yolcu ve 5 mürettebat, toplamda 149 kişi taşıyan uçakta büyük panik yaşandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Jennifer Riordan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 7 yolcu da yaralandı. Ulusal Taşımacılık Güvenliği Heyeti, patlayan motorla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, olayın metal yorgunluğundan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Tek motoru ve camı patlak uçağı, eski donanma pilotu Tammie Jo Shults başarıyla Philadelphia kentine acil olarak indirse de, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jennifer Riordan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.