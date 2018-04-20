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Camiye saldırı planlayan 3 ’liye müebbet

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Camiye saldırı planlayan 3 ABD’liye müebbet
'nin Kansas eyaletinin Wichita kentinde önceki gün mahkemeye çıkarılan Haçlı Savaşçıları isimli milis grubun üç üyesi 'e ait bir camiye bombalı saldırı planlamaktan suçlu bulundu. Curtis Allen, Gavin Wright ve Patrick Eugene Stein'ın Kasım 2016 seçimlerinden bir gün sonra planladığı saldırı, 'nın grup içine yerleştirdiği bir muhbir sayesinde önlenmişti. Cezaları haziranda belli olacak üç teröristin, kitlesel imha silahlarıyla cinayet girişimi suçundan ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
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Camiye saldırı planlayan 3 ABD’liye müebbet
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