Dünyanın en yaşlısı yataktan düşüp öldü

Dünyanın en yaşlı adamı
olduğu düşünülen Celino Villanueva Jaramillo 121 yaşında hayatını kaybetti. 1896'da Şili'de doğan Jaramillo, geçen hafta yataktan düşerek üç kaburgasını kırdı. Kırılan kaburgalarından birinin yaşlı adamın akciğerini yırttığı ve Şili'nin San Jose de Mariquina kentindeki bir hastanede tedavi gören Jaramillo'nun hastanede öldüğü belirtildi. Çiftçilikle uğraşan ve hiç evlenmeyen Jaramillo'nun yaşayan hiç akrabası yoktu. Yaşlı adam, kendisini bakmak için gönüllü olan bir aileyle yaşıyordu. 25 Temmuz 1896 doğumlu Jaramillo, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından doğrulanmış bir doğum belgesi olmadığı gerekçesiyle dünyanın en yaşlı insanı olarak tanınmamıştı.