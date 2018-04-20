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İki Kore lideri arasında ''

lideri Kim Jong-un ve Devlet Başkanı Moon Jae-in'in gelecek hafta yapacakları zirve öncesi birbirleriyle daha iyi iletişim için özel telefon hattı kuruldu

Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:25
İki Kore lideri arasında 'kırmızı hat'

Seul Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ikili zirvenin daha sağlıklı olması amacıyla iki liderin görüşebilmesi için özel telefon hattı kurulduğu bilgisi verildi.

Diplomaside "" olarak tabir edilen özel telefon hattıyla, yanlış anlaşılmaların azaltılmasının planlandığı belirtildi.

Zirve, 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak.

Kuzey ve zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da ABD Başkanı ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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İki Kore lideri arasında 'kırmızı hat'
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