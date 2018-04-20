Pilot Jolie çöle uçak indirdi

ABD'Lİ ünlü oyuncu Angelina Jolie
, İngiltere
'deki ITV kanalında yayımlanan bir belgeselde Namibya'da uçak kullanarak herkesi şaşırttı. The Queen's Green Planet (Kraliçe'nin Yeşil Gezegeni) isimli belgeselde küçük bir uçağı çöle indirirken görülen Jolie'nin hiç zorlanmadığı gözden kaçmadı. Jolie, 2004'ten bu yana pilotluk eğitimi alıyor. Yıllar önce uçakların iniş ve kalkışını izlerken çok etkilendiğini ve uçmaya ilgi duyduğunu belirten Jolie, belgeselde Namibya'nın dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu ifade ediyor.