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üzerine Devlet Başkanı ülkesine geri döndü

’da yolsuzluğa karşı üç gündür devam eden nedeniyle Devlet Başkanı Cyril ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Ülkenin Kuzey Batı Eyaleti Başbakanı Supra Mahumapelo’nun yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle istifasını isteyen binlerce kişi eyaletin başkenti Mahikeng’de protesto gösterisi düzenlemişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 19:49 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 20:18
Protestolar üzerine Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ülkesine geri döndü

Ülkenin Kuzey Batı Eyaleti'nde devam eden yolsuzluk ı nedeniyle Devlet Başkan , ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

GÖSTERİCİLER GELEN GEÇEN ARAÇLARDAN PARA ALDI

'nın yolsuzluk yaptığını ve halka yeterli hizmet vermediğini öne süren göstericiler lastikler yakıp yolları kapattı. Araçların geçişine para karşılığı müsaade eden göstericilerin şehirdeki bir oteli de yağmaladığı belirtildi.



Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, ''Başkan Ramaphosa, Kuzey Batı eyaletindeki protestolar ile alakalı parti yöneticileri ile toplantı yapmak üzere İngiltere ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü.'' ifadesi yer aldı.

RAMAPHOSA, GÖSTERİCİLERE ÇAĞRI YAPTI

Ramaphosa göstericilere yaptığı konuşmada sükunet çağrısında bulunarak, ''Protesto yapmak hakkınız fakat isteklerinizi barışçıl yollarla iletmenizi istiyorum.'' dedi.

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Protestolar üzerine Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ülkesine geri döndü
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