Protestolar üzerine Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ülkesine geri döndü

Ülkenin Kuzey Batı Eyaleti'nde devam eden yolsuzluk protestoları nedeniyle Devlet Başkan Ramaphosa, İngiltere ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

GÖSTERİCİLER GELEN GEÇEN ARAÇLARDAN PARA ALDI

Eyalet Başbakanı'nın yolsuzluk yaptığını ve halka yeterli hizmet vermediğini öne süren göstericiler lastikler yakıp yolları kapattı. Araçların geçişine para karşılığı müsaade eden göstericilerin şehirdeki bir oteli de yağmaladığı belirtildi.





Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, ''Başkan Ramaphosa, Kuzey Batı eyaletindeki protestolar ile alakalı parti yöneticileri ile toplantı yapmak üzere İngiltere ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü.'' ifadesi yer aldı.

RAMAPHOSA, GÖSTERİCİLERE ÇAĞRI YAPTI

Ramaphosa göstericilere yaptığı konuşmada sükunet çağrısında bulunarak, ''Protesto yapmak hakkınız fakat isteklerinizi barışçıl yollarla iletmenizi istiyorum.'' dedi.