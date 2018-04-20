NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek Türkiye
'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir" ifadesini kullandı. Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan
arasında yaşanan gerginlikle ilgili soru üzerine ise "İki ülke de değerli müttefiktir. NATO olarak duruma müdahale etmemiz bir şey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir" dedi.