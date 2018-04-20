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, sınırlarını korumada kilit rol oynuyor’

Giriş Tarihi: 20.4.2018
‘Türkiye, NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor’
Genel Sekreteri , teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek 'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir" ifadesini kullandı. Stoltenberg, Türkiye ile arasında yaşanan gerginlikle ilgili soru üzerine ise "İki ülke de değerli müttefiktir. NATO olarak duruma müdahale etmemiz bir şey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir" dedi.
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‘Türkiye, NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor’
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