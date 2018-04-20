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Yunan yargısından darbeciye geçici serbestlik

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Yunan yargısından darbeciye geçici serbestlik
'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra helikopterle 'a firar eden 8 darbeci askerden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın siyasi sığınma talebi yeniden askıya alındı. Yunan hükümetinin müdahalesiyle geçtiğimiz aralık ayında siyasi sığınma talebi dondurulan Özkaynakçı'nın davasını görüşen Danıştay, Özkaynakçı'nın adresi saklı tutulacak bir yerde polis koruması altında günde iki kez yöredeki polis karakoluna gitme şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Firarilerin siyasi sığınma taleplerine nihai karar 4 Mayıs'ta verilecek.
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Yunan yargısından darbeciye geçici serbestlik
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