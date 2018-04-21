Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.

SİVİLLERİN GEÇİŞİ SIRASINDA İNFİLAK ETTİ

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, Hasaki Mine ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını ifade etti.

Patlama sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Hogyani, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını söyledi.

Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.