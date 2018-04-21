Gazze’de 4’üncü cumada 4 şehit daha

İsrail
askerlerinin Gazze
sınırında dün barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu 4 Filistinli'nin şehit olduğu, 500'e yakın kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Cibaliya beldesinin doğu sınırında İsrail askerlerinin vurduğu Ahmed Nebil Ebu Akl (25), Ahmet Reşad el Athamne (24), Mohammed İbrahim Ayoub (15) ve Saad Abdel-Majid Abu Taha'nın(29) şehit düştüğünü belirtti. 30 Mart
'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli de yaralandı. Filistinliler, Toprak Günü
'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. Eylemlerin 16 Mayıs'taki Nakba Günü'ne kadar sürmesi bekleniyor.