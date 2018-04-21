Rusya'nın Londra Büyükelçisi, ajan Skripal'a ilişkin iddiaları yalanladı

Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokakta 13 numaradaki rezidansında medyaya açıklamalar yapan Yakovenko ile görüşebilmek için dünyanın birçok yerinden medya mensubu adeta kuyruğa girdi.

"BİR TEK KANITLARI YOK"

50'ye yakın medya mensubunun izlediği toplantıda Büyükelçi Yakovenko, sinir gazıyla zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen eski ajan Skripal olayına ilişkin "G-7 Dışişleri Bakanları'nın Rusya'yı, Sergei Skripal ve Yulia Skripal'i zehirlemekle suçlamaları asılsız. Bize kanıt sunamıyorlar" dedi.

Yakovenko "Henüz Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile karşılaşmadım. Ama belki bu haber vesile olur ve onunla bir araya gelme mutluluğunu yaşarım" dedi.