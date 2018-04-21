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'nın Büyükelçisi, ajan Skripal'a ilişkin iddiaları yalanladı

'nın Büyükelçisi Alexander Yakovenko, rezidansında yaptığı basın toplantısında, ajan Skripal ile ilgili olarak Rusya’ya karşı yapılan suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Yakovenko, gelişmelerle ilgili olarak "G-7 Dışişleri Bakanları'nın, Rusya’yı, Sergei Skripal ve Yulia Skripal’i zehirlemekle suçlamaları asılsız. Bize bir tek kanıt sunamıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 06:37
Rusya'nın Londra Büyükelçisi, ajan Skripal'a ilişkin iddiaları yalanladı

Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokakta 13 numaradaki rezidansında medyaya açıklamalar yapan Yakovenko ile görüşebilmek için dünyanın birçok yerinden medya mensubu adeta kuyruğa girdi.

"BİR TEK KANITLARI YOK"

50'ye yakın medya mensubunun izlediği toplantıda Büyükelçi Yakovenko, sinir gazıyla zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen eski ajan Skripal olayına ilişkin "G-7 Dışişleri Bakanları'nın Rusya'yı, Sergei Skripal ve Yulia Skripal'i zehirlemekle suçlamaları asılsız. Bize kanıt sunamıyorlar" dedi.

Çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi

Yakovenko "Henüz Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile karşılaşmadım. Ama belki bu haber vesile olur ve onunla bir araya gelme mutluluğunu yaşarım" dedi.

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Rusya'nın Londra Büyükelçisi, ajan Skripal'a ilişkin iddiaları yalanladı
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