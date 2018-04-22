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Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Yaşayan en yaşlı insan olarak bilinen Japon 117 yaşında öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 14:09
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı , 'nın güneyinde 117 yaşında hayatını kaybetti.

Kagoşima'ya bağlı Kikai kent yönetimi yetkilisi, ocak ayından bu yana hastanede yatan Tajima'nın dün akşam hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Jamaikalı Violet Brown'ın 7 ay önce yine 117 yaşında ölmesinin ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazanan Tajima, 4 Ağustos 1900 doğumluydu.

Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu, Tajima'nın ölümü üzerine 116 yaşındaki Japon kadın Çiyo Yoşida'nın dünyanın en yaşlı insanı olduğunu açıkladı.
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