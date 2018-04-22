Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Dünyanın en yaşlı insanı Nabi Tajima
, Japonya
'nın güneyinde 117 yaşında hayatını kaybetti.
Kagoşima'ya bağlı Kikai kent yönetimi yetkilisi, ocak ayından bu yana hastanede yatan Tajima'nın dün akşam hayata gözlerini yumduğunu söyledi.
Jamaikalı Violet Brown'ın 7 ay önce yine 117 yaşında ölmesinin ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazanan Tajima, 4 Ağustos 1900 doğumluydu.
Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu, Tajima'nın ölümü üzerine 116 yaşındaki Japon kadın Çiyo Yoşida'nın dünyanın en yaşlı insanı olduğunu açıkladı.