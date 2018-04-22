Kabil'de seçmen bürosuna intihar saldırısı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısı sonucu 12 kişinin öldüğü, en az 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kabil Polis Şefi Abdurrahman Rahimi, intihar saldırıyı henüz üstlenen olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığından bir yetkili ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Afganistan'da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezlerinin oluşturulduğu, saldırının seçmen kayıt merkezini hedef aldığının tahmin edildiği ifade edildi.

İntihar saldırısının Kabil'in batı kesiminde DEAŞ tarafından sık sık saldırıya uğrayan Şii Hazara azınlığının yoğun bulunduğu Deşt i Barçi yerleşim biriminde meydana geldiği belirtildi.