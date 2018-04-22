Zihin kontrolü yaptıkları kazara ortaya çıktı

ABD'de
gizli dosyaların halka açılması için çalışan bir grup yanlışlıkla ülkenin terörle mücadele birimi The Washington State Fusion Center'ın (WSFC) insanların düşüncelerini kontrol eden elektromanyetik dalgalar sistemini kullandığı ortaya çıktı. WSFC'nin yanlışlık sonucu yayımladığı belgelerde uzaktan zihin kontörlünün insan bedeni üzerindeki etkileri de gözler önüne serildi. Mucrock isimli haber sitesi, terör örgütü YPG
'ye de destek veren araşist Antifa grubu ile beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplara yapılan soruşturmalar hakkındaki araştırma için WSFC'den bilgi talep etmişti. Cevap mail'inde yanlışlıkla zihin kontrolünün insan bedeni üzerindeki etkilerini anlatan belgeler gönderilmişti. Belgelerde zihin kontrolü için elektromanyetik dalgaların kullanıldığını ve bunun insan bedeninin çeşitli bölgelerinde bazı acılara neden olduğu belirtiliyor.