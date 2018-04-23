Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çipras'tan Türkiye açıklaması

Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı ,Cumhurbaşkanı 'ın iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamada bulundu. "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamalar bir adımdır. Ancak tek başına yeterli değil. Pratikte bir yansıması da olması gerekli." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 16:55
Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı , Cumhurbaşkanı 'ın iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerine dair, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamalar bir adımdır. Ancak tek başına yeterli değil. Pratikte bir yansıması da olması gerekli." dedi.

ÇİPRAS TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Çipras, partisi SYRIZA'nın meclis grubunda yaptığı konuşmada ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi.

İki Yunan askerin Türkiye'de tutuklu bulunmasıyla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a verdiği desteği anımsatan Çipras, Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlıkları çözme noktasında, her zamankinden daha fazla uluslararası destek gördüklerini savundu.

TÜRKİYE'YE AVRUPA YOLUNDA DESTEKÇİ

Diğer yandan "Yunanistan, Türkiye ile güven ve diyalog inşa etmek istiyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa yoluna sıcak bakıyor ve destekçisi." diye konuşan Çipras, buna rağmen Türkiye'nin, Avrupa'daki genişlemeden uzaklaşma fikriyle "flört ettiğini" öne sürdü.

Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a ilişkin ifadelerine değinerek, "Türk Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaçtan ve bunun değerinden bahsettiği kısımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu açıklamalar bir adımdır. Ancak tek başına yeterli değil. Pratikte bir yansıması da olması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan askerlerin geri gönderilmesi çağrısında bulunan Çipras, buna yönelik herhangi bir ön koşulun kabul edilemeyeceğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çipras'tan Türkiye açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN