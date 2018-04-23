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doğum yaptı

Cambridge Düşesi ,üçüncü çocuğu ve tahtın yeni varisini dünyaya getirdi. Middleton bugün sabah saatlerinde üçüncü çocuğuna doğum yapmak üzere hastaneye götürüldü. Kate Middleton üçüncü bebeğini de oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesindeki Lindo Wing kliniğinde dünyaya getirdi

Giriş Tarihi: 23.4.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 17:00
Kate Middleton doğum yaptı

Cambridge Düşesi üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin 3,9 kilo doğduğu duyuruldu.

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Kate Middleton doğum yaptı
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