Kraliçe 92’nci yaşını kutladı

İngiltere
Kraliçesi II
. Elizabeth'in 92'nci doğum günü
yıldönü şerefine önceki akşam düzenlenen konserde Avustralyalı Kylie Minogue
, sahneye çıktı. Royal Albert Hall'da sahne alan Minogue, Alberta Ferrati imzalı altın renkli elbisesiyle konserde fırtına gibi esti. Minogue'a canlı performansına dansçılar eşlik etti. Minogue'un ardından Sting, Shaggy, Sir Tom Jones, Craig David ve Shawn Mendes gibi dünyaca ünlü müzisyenler ile BB Konser Orkestrası verdikleri konserde halkı coşturdu. Geceye Prens Harry
bu yıl 19 Mayıs'ta evleneceği nişanlısı Meghan Markle ile katıldı. Veliaht prens
William'ın eşi Cambrige düşesi Kate Middleton
olmadan geceye katılması merak uyandırdı. Kraliçe II. Elizabeth 70 yaşındaki oğlu veliaht Prens Charles
ile birlikte sahne çıkı. 1948'de doğduğumda 70 yaşına geldiğinde annesiyle birlikte sahneye çıkacağını asla tahmin edemediğini söyleyen Prens Charles esprili sözleriyle salondakileri güldürdü. Kraliçe ve oğlu alkışlar eşliğinde halkını selamladı. NEDEN İKİ DOĞUM GÜNÜ VAR?
Kraliçe II. Elizabeth, 21 Nisan 1926 günü dünyaya geldi. Ancak kraliçenin doğum günü yıl dönümü iki farklı tarihte kutlanıyor. Kraliçenin ikinci doğum günü ise resmi doğum günü olarak kabul ediliyor ve 9 Haziran'da kutlanıyor. Çifte doğum günü geleneği ilk kez 250 yıl önce Kral II. George tarafından başlatılmıştı. Kral kasımda doğmuştu ve İngiltere'de yılın bu zamanında havalar resmi törenlerde halkın katılması için yeterince sıcak değildi. Yaşgününü güzel havalarda kutlamak isteyen kral ikinci doğum gününü yaz mevsimi olarak belirlemişti.