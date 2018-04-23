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Son dakika: 'ya nota gönderildi

'da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman nota gönderildi

Giriş Tarihi: 23.4.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 15:12
Son dakika: Almanya'ya nota gönderildi

'nin, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel i nedeniyle 'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulunduğu öğrenildi.

OY SANDIKLARI KURULMASI İÇİN NOTA GÖNDERİLDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, seçimlerde Almanya'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman gönderildi. Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek.

Buna göre yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.
Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak.
Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı.

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Son dakika: Almanya'ya nota gönderildi
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