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: Ermenistan'da lar sonuç verdi, Sarkisyan istifa etti!

İki dönemlik Cumhurbaşkanlığı süresinin sonrasında parlamento tarafından yetkileri arttırılan başbakanlık koltuğuna oturan 'ın istifası talebiyle başlayan lar büyüyor. Son olarak başkent Erivan'da hükümet karşıtı protestolara askerler de dahil oldu. Ermenistan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı

Giriş Tarihi: 23.4.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 15:38
Son Dakika: Ermenistan'da protestolar sonuç verdi, Sarkisyan istifa etti!

Hükümet karşıtı ların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters'ın haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

Bu gelişmeden kısa süre sonra Başbakan istifa etti.

PROTESTOLARIN SEBEBİ NE?

Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.

Başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunan muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor ve Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istiyor.

Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.

Yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Dün Serj Sarkisyan ile muhalif lider Nikol Paşinyan arasında yapılan görüşme sadece üç dakika sürmüş, görüşmenin ardından Paşinyan gözaltına alınmıştı.

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Son Dakika: Ermenistan'da protestolar sonuç verdi, Sarkisyan istifa etti!
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