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’de “Ermeni yalanlarına Hayır!” gösterisi

1915 olaylarına ilişkin Ermenilerin iddialarına karşı 'de yaşayan bir grup Türk ve Azerbaycanlı, Chicago kentinde gösterisi düzenledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 23:01
ABD’de “Ermeni yalanlarına Hayır!” gösterisi

'de yaşayan bir grup Türk ve Azerbaycan vatandaşı, 1915 olaylarına ilişkin Ermenistan'ın ortaya attığı iddiaları etmek için Chicago kent merkezinde gösteri düzenledi.

"Ermeni yalanlarına Hayır!" başlığı altındaki gösteri, Michigan Caddesi'ndeki Tribune Tower Meydanı'nda yapıldı.

Gösteriye katılanlar, , Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ABD bayrakları taşıdı.

Ermenilerin Türkiye karşıtı mitingine bir tepki içeriği de taşıyan gösteride, "Ermenistan uluslararası yasaları ihlal ediyor" ve "Arşivlerinizi açamazsınız çünkü yalanlara dayanıyor" yazılı pankartlar açıldı.

İstiklal Marşı ve marşlarının okunduğu gösteride, "En büyük Türkiye, başka büyük yok", "Yalancı Ermenistan" ve "Daha fazla Ermeni yalanı duymak istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

Protesto gösterisine çevredeki Amerikalılar da ilgi gösterdi.

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ABD’de “Ermeni yalanlarına Hayır!” gösterisi
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