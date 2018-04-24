Hindistan'da 8 Maocu isyancı daha öldürüldü

Son iki günde öldürülen isyancı sayısı 22'ye yükseldi. Hindistan'ın batısında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 8 Maocu isyancı daha öldürüldü. Emniyet yetkilisi Praşant Diwate, operasyonların, Maharaştra eyaletinin Gadçilori bölgesindeki ormanlık alanda yapıldığını kaydetti.

SON İKİ GÜNDE 22 İSYANCI ÖLDÜRÜLDÜ

Diwate, operasyonda 8 Maocu'nun öldürüldüğünü belirterek, böylelikle son iki günde 22 isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmada güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.