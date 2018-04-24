Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hindistan'da 8 Maocu isyancı daha öldürüldü

'da 8 Maocu isyancı daha öldürüldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 10:27
Hindistan'da 8 Maocu isyancı daha öldürüldü

Son iki günde öldürülen isyancı sayısı 22'ye yükseldi. 'ın batısında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 8 Maocu isyancı daha öldürüldü. Emniyet yetkilisi Praşant Diwate, operasyonların, Maharaştra eyaletinin Gadçilori bölgesindeki ormanlık alanda yapıldığını kaydetti.

SON İKİ GÜNDE 22 İSYANCI ÖLDÜRÜLDÜ

Diwate, operasyonda 8 Maocu'nun öldürüldüğünü belirterek, böylelikle son iki günde 22 isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmada güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. 'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler gerçekleştiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'da 8 Maocu isyancı daha öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN