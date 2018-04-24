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Kraliyet ailesine yeni bebek

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
İngiltere Kraliyet ailesine yeni bebek
Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü ile eşi Kate'in üçüncü çocuğu dünyaya geldi. 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu bildirildi. Prens William'ın da doğum sırasında eşinin yanında bulunduğu belirtilen açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

5'İNCİ VARİS OLDU
Kate, dün sabah yerel saatle 06.00'da 'daki St. Mary's hastanesine götürülerek, doğuma alınmıştı. Bebek, İngiltere Kraliyet tahtının beşinci sıradaki varisi oldu.
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İngiltere Kraliyet ailesine yeni bebek
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