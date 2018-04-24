İsrail Savunma Bakanından açıklama

İsrail Savunma Bakanı Liberman: "Eğer Esad, S-300'leri bize karşı kullanırsa biz de karşılık veririz" İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Esad rejiminin " Rusya 'nın vermeyi planladığı S-300 hava savunma füze sistemlerini ülkesine karşı kullanması halinde İsrail ordusunun karşılık vereceğini" açıkladı.

Ynet haber sitesine konuşan Liberman, Rusya'nın Esed rejimine vermeyi planladığı S-300 füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmediğini savunan Liberman, "İran'ın, İsrail'e karşı kullanabileceği gelişmiş silah sistemlerini Suriye'ye yerleştirmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"KARŞILIK VERİRİZ"

Liberman, kendileri için önemli olanın Rusya'nın rejime vermeyi planladığı "S-300'lerin İsrail'e karşı kullanılmaması" olduğunu belirterek, "Eğer Esad, S-300'leri bize karşı kullanırsa biz de karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi, 14 Nisan'da ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği hava harekâtının ardından rejime S-300 vermeyi planladığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Esed rejimine S-300 verme planının sır olmadığını ancak, bu konuda henüz karara varılmadığını söyledi.

İSRAİL RUSYA'NIN TUTUMINDAN ENDİŞELİ

Rusya'nın Esad rejimine S-300 verme planı, İsrail'de endişeye neden oluyor. Zira, Tel Aviv yönetimi bu sistemlerin, zaman zaman Suriye'ye hava saldırıları gerçekleştiren İsrail uçaklarına karşı kullanılmasından endişe ediyor.

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssü, 9 Nisan'da 2 savaş uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulmuş, saldırıda 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve İran saldırı nedeniyle İsrail'i suçlamıştı.