Haberler Dünya Haberleri Ölümden döndü 223 kilo verdi! Azmin zaferi...

Ölümden döndü 223 kilo verdi! Azmin zaferi... Hayatlarını devam ettirmek için sevdiklerinden kopmamak için başka şansı olmayan bireylerin kapısını çaldığı Ağır Yaşamlar programında öyle değişimler yaşandı ki izleyenlerin ağzı açık kaldı. Ölümün kıyısından dönen bu insanlar obeziteden kurtularak sağlıklı bir vücuta kavuştukları gibi korkarak baktıkları aynalara şimdi büyük bir özgüvenle bakıyorlar! İşte o değişimler...

Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:00