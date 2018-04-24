Ölümden döndü 223 kilo verdi! Azmin zaferi...

Hayatlarını devam ettirmek için sevdiklerinden kopmamak için başka şansı olmayan bireylerin kapısını çaldığı Ağır Yaşamlar programında öyle değişimler yaşandı ki izleyenlerin ağzı açık kaldı. Ölümün kıyısından dönen bu insanlar obeziteden kurtularak sağlıklı bir vücuta kavuştukları gibi korkarak baktıkları aynalara şimdi büyük bir özgüvenle bakıyorlar! İşte o değişimler...
Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:59Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:00
321 kilo olduğu dönemde etrafında kimse olmayan Christina Philips, inanılmaz bir mücadele sonunda 83 kiloya kadar düştü! 238 kilo veren Christina Philips Facebook'tan yaptığı paylaşımlarla yeni hayatının tadını çıkarıyor...