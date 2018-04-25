Almanya 'haç' zorunluluğunu tartışıyor!

Eyalet Bakanlar Kurulu, 1 Haziran'dan itibaren eyalette bulunan kamu kurumlarının giriş bölümlerine haç asılmasını kararlaştırdı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, haçın dini sembolden öte Bavyera eyaletinin "kültürel damgası" olduğunu ifade ederek ''Haç bir dine ait sembol değildir'' ifadesini kullandı.

Alınan kararın, Federal Hükümet kurumlarının binalarını kapsamadığı belirtildi.

Eyalet hükümetinin aldığı karar tepkilere de neden oldu.

Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokrat Partiden yapılan açıklamalarda, sembollerle uğraşmak yerine hoşgörü ve sevginin günlük siyasette yer alması gerektiği ifade edilerek alınan karar eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları da "Ben devletle kilise birbirinden ayrıdır diye biliyordum", "Yazık Orta Çağı geride bıraktığımızı ümit ediyordum" ifadelerini paylaşarak karara tepki gösterdi.

Bavyera eyaleti, daha önce de devlet okullarında ve mahkeme salonlarında haç bulundurma zorunluluğu getirmişti.

CSU Genel Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "İslam Almanya'ya ait değil" sözleriyle Alman toplumunda tartışma yaratmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu sözleri eleştirerek "İslam Almanya'ya aittir" ifadesini kullanmıştı.