Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Aşk üçgeninde kanlı son!

Aşk üçgeninde kanlı son!

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın çılgına döndü. AB'nin Pensilvanya Eyaleti'nde iki kadın cesedi bulundu. Olayın ardından ise yasak aşk cinayeti çıktı. Aldatıldığını öğrenen Jennair Gerardot 33 yaşındaki Meredith Chapman’ı kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesi ile plan yaparak öldürdü sonra da kendini vurdu

Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 17:51
Aşk üçgeninde kanlı son!

Pazartesi gecesi 'nin Pensilvanya Eyaleti'nde iki kadının ölü bulunmasının ardından, yasak aşk çıktı. 48 yaşındaki Jennair Gerardot'nun 33 yaşındaki Meredith Chapman'ı, kocasıyla ilişkini öğrenince plan yaparak öldürdüğü belirlendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşk üçgeninde kanlı son!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN