Aşk üçgeninde kanlı son!

Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın çılgına döndü. AB'nin Pensilvanya Eyaleti'nde iki kadın cesedi bulundu. Olayın ardından ise yasak aşk cinayeti çıktı. Aldatıldığını öğrenen Jennair Gerardot 33 yaşındaki Meredith Chapman’ı kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesi ile plan yaparak öldürdü sonra da kendini vurdu
Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:24Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 17:51
Pazartesi gecesi ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde iki kadının ölü bulunmasının ardından, yasak aşk çıktı. 48 yaşındaki Jennair Gerardot'nun 33 yaşındaki Meredith Chapman'ı, kocasıyla ilişkini öğrenince plan yaparak öldürdüğü belirlendi.