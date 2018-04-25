Haberler Dünya Haberleri Aşk üçgeninde kanlı son!

Aşk üçgeninde kanlı son! Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın çılgına döndü. AB'nin Pensilvanya Eyaleti'nde iki kadın cesedi bulundu. Olayın ardından ise yasak aşk cinayeti çıktı. Aldatıldığını öğrenen Jennair Gerardot 33 yaşındaki Meredith Chapman’ı kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesi ile plan yaparak öldürdü sonra da kendini vurdu

Giriş Tarihi: 25.4.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 17:51