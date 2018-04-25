Batı terör konusunda ayrımcı davranıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplumun dünyadaki çatışmalara karşı seçici davrandığını belirtti. Çavuşoğlu, "Batı'nın başkentlerinden birinde bir terör saldırısı olduğunda bunu manşetlerde görürüz. Ancak Ortadoğu veya Afrika'da bir terör saldırısı olduğunda biz bunu duyamıyoruz. İnsan hayatı bazı bölgelerde daha mı değerli?" dedi. Dünyada çok fazla çatışmanın yaşandığını ve büyük bir insani krizin söz konusu olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu "Artık işleri eskisi gibi yürütemeyiz. Artık adım atma zamanıdır" şeklinde konuştu.