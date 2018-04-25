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’de karaoke faciası: 18 ölü

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Giriş Tarihi: 25.4.2018
Çin’de karaoke faciası: 18 ölü
'in Guangdong eyaletinin Çingyüen vilayetine bağlı Yingdı kentinde, bir karaoke barda çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kasten çıkarıldığının sanıldığını söyledi. Karaoke salonunda şarkılara eşlik ederek eğlenen kalabalık üç katlı binada çıkan yangın nedeniyle alevler içinde kaldı. Kundakçıların, içeridekilerin kaçışını engellemek için barın kapısına motosikletle barikat kurduğu, şüphelilerin ise yakalandığı belirtildi.
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Çin’de karaoke faciası: 18 ölü
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