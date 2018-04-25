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askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

askerlerinin işgal altındaki 'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 10:56
İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Filistinli "yasa dışı gruplarla bağlantıları olduğu" iddiasıyla gözaltına alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki ve 'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

FANATİK YAHUDİLERİN IRKÇI SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik ırkçı saldırılarına bir yenisi eklendi.

İsrail polisinin açıklamasına göre, İsrail'in kuzeyindeki En-Nasıra kentine ait bir köyde Filistinli bir aileye ait 2 araç ateşe verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Saldırının arkasında fanatik Yahudilerin oluşturduğu "Price Tag" isimli örgütün olduğu tahmin ediliyor.

Son günlerde fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik ırkçı saldırılarındaki artış dikkati çekiyor.

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İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
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