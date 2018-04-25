İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Filistinli "yasa dışı gruplarla bağlantıları olduğu" iddiasıyla gözaltına alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

FANATİK YAHUDİLERİN IRKÇI SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik ırkçı saldırılarına bir yenisi eklendi.

İsrail polisinin açıklamasına göre, İsrail'in kuzeyindeki En-Nasıra kentine ait bir köyde Filistinli bir aileye ait 2 araç ateşe verildi. Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Saldırının arkasında fanatik Yahudilerin oluşturduğu "Price Tag" isimli örgütün olduğu tahmin ediliyor.

Son günlerde fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik ırkçı saldırılarındaki artış dikkati çekiyor.