Lavrov: ABD aktif şekilde Suriye’ye yerleşiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekileceklerini söylemesine rağmen, ABD'nin Fırat Nehri'nin doğusunda aktif şekilde yerleşmeye devam ettiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını söyledi. Çin'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Lavrov, Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını ve Suriye halkının çıkarları ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. YERMÜK KAMPI'NA VARİL BOMBASI Suriye'de
Esad rejimi güçleri, başkent Şam'ın güneyinde Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı bölgesinin terör örgütü DEAŞ kontrolünde olan kısmına yoğun saldırılar düzenliyor. Yermük'te yaşayan çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile saldırılardan etkileniyor. Son 5 günde 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti. Rejimin varil bombaları saniye saniye görüntülendi.