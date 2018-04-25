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'dan flaş açıklaması!

'da 'lerin üretimini gerçekleştiren Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, 'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başlandığını söyledi

Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 12:21
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, 'ye sevk edilecek füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Miheyev, Türkiye için S-400 üretimine başladıklarını ifade etti. "Sözleşmeyi uygulamaya geçtik" diyen Miheyev, şimdilik sevkiyatın başlamadığını kaydetti.

Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!

ÜRETİM BAŞLADI

Miheyev "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin 'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması!
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